حمادة: جرائم الاحتلال لن تكسر إدارة شعبنا وسيبقى متمسكاً بحقه

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا وسيبقى متمسكاً بحقه وبمقدساته.وبين حمادة أن الاحتلال يستهدف القدس بشكل خاص منذ فترة طويلة ويشمل هذا الاستهداف وضع قوانين وإجراءات من شأنها التضييق على المقدسي كي يدفعه ذلك إلى النزوح خارج القدس.وأضاف: "على وقع العمليات البطولية الأخيرة وأمام حقيقة أن كل الإجراءات والعقوبات التي اتخذها الاحتلال ضد المقدسيين لم تجد ولم تحقق للاحتلال ما يريد، راح وفي شكل متخبط جداً ويائس يتعسّف المقدسيين بمزيد من الاستهداف ظاناً مرة أخرى أنه سيحقق بذلك تهجير للمقدسيين أو إيقاف للمقاومة ولكنه يفشل المرة تلو المرة".وأشار حمادة إلى أن الاحتلال يزيد في هذه الأيام من وتيرة الاعتقالات وهدم المنازل ومحاولات التهجير وكل ذلك في إشارة واضحة على تخبطه.