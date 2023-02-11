دولي

بن غفير: مصممون على شن عملية "السور الواقي 2" بالقدس

بن غفير: مصممون على شن عملية "السور الواقي 2" بالقدس
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، أنهم مصممون على شن على شن عملية "السور الواقي 2" في القدس.

وأضاف بن غفير: "كما وأن ذلك تحت سلطة الشرطة، تدمير منازل، واعتقالات ومداهمات، ووقف التحريض في المساجد وغيرها".

وشدد الوزير المتطرف، بن غفير، أن "اجتماع (كابينت) مهم وسأطلب إجراءات إضافية هناك".

وكشفت قناة إسرائيلية، عن نية (كابينت) عقد اجتماع يوم غد الأحد، في أعقاب عملية القدس الأخيرة.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه في أعقاب عملية الدهس في القدس، من المتوقع أن يجتمع (كابينت) غدًا، كما سيناقش وزراء الاحتلال خطوات أخرى في شرق القدس والتحضير للتصعيد قبل رمضان.

أخبار ذات صلة

&quot;الصحة العالمية&quot; تُعلن عدد متضرّري الزلزال في تركيا وسوريا

"الصحة العالمية" تُعلن عدد متضرّري الزلزال في تركيا وسوريا

بن غفير: مصممون على شن عملية &quot;السور الواقي 2&quot; بالقدس

بن غفير: مصممون على شن عملية "السور الواقي 2" بالقدس

شاهد: لحظة اعتراض صاروخ أُطلق من القطاع

شاهد: لحظة اعتراض صاروخ أُطلق من القطاع

لبيد يشن هجومًا على نتنياهو وقادة ائتلافه

لبيد يشن هجومًا على نتنياهو وقادة ائتلافه

جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من القطاع

جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أُطلق من القطاع

للأسبوع السادس.. إسرائيليون يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

للأسبوع السادس.. إسرائيليون يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس بالقدس

إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس بالقدس

كم بلغت حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا؟

كم بلغت حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

اشتية يُحمل سلطات الاحتلال مسؤولية إعدام الشاب &quot;ريان&quot;

اشتية يُحمل سلطات الاحتلال مسؤولية إعدام الشاب "ريان"

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد مثقال ريان

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد مثقال ريان

ارزيقات: مصرع شاب بحادث سير في بيت لحم

ارزيقات: مصرع شاب بحادث سير في بيت لحم

سلفيت: مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في ياسوف

سلفيت: مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في ياسوف

طالع: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

طالع: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

&quot;الخارجية&quot; تُطالب الجنائية الدولية بسرعة إنجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة إنجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال

منوعات

تطورات مُفاجئة في قضية أطفال أحمد عز وزينة

تطورات مُفاجئة في قضية أطفال أحمد عز وزينة

ياسمين رئيس: ابني علمني الصبر وحب الحياة

ياسمين رئيس: ابني علمني الصبر وحب الحياة

دنيا بطمة تصدم جمهورها بملامحها الجديدة بعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تصدم جمهورها بملامحها الجديدة بعد عمليات التجميل

رفض طعن مودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

رفض طعن مودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

شام الذهبي: أصالة تعيل أكثر من 100 عائلة منذ أكثر من 30 عام

شام الذهبي: أصالة تعيل أكثر من 100 عائلة منذ أكثر من 30 عام

بعد اعتدائها بالضرب على زوجها.. علا غانم تعاني من ارتجاج بالمخ

بعد اعتدائها بالضرب على زوجها.. علا غانم تعاني من ارتجاج بالمخ

بالفيديو.. إسعاد يونس ترقص بالعكاز مع طاقم عمل برنامج صاحبة السعادة

بالفيديو.. إسعاد يونس ترقص بالعكاز مع طاقم عمل برنامج صاحبة السعادة

بسعر خيالي.. لن تصدق سعر فستان مي عمر!

بسعر خيالي.. لن تصدق سعر فستان مي عمر!

أحلام الشامسي تهاجم نجوى كرم بعد تبرعها لسوريا: نفاق!

أحلام الشامسي تهاجم نجوى كرم بعد تبرعها لسوريا: نفاق!

شاهد.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية جريئة

شاهد.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية جريئة

عربي

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي