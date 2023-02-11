بن غفير: مصممون على شن عملية "السور الواقي 2" بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، أنهم مصممون على شن على شن عملية "السور الواقي 2" في القدس.وأضاف بن غفير: "كما وأن ذلك تحت سلطة الشرطة، تدمير منازل، واعتقالات ومداهمات، ووقف التحريض في المساجد وغيرها".وشدد الوزير المتطرف، بن غفير، أن "اجتماع (كابينت) مهم وسأطلب إجراءات إضافية هناك".وكشفت قناة إسرائيلية، عن نية (كابينت) عقد اجتماع يوم غد الأحد، في أعقاب عملية القدس الأخيرة.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه في أعقاب عملية الدهس في القدس، من المتوقع أن يجتمع (كابينت) غدًا، كما سيناقش وزراء الاحتلال خطوات أخرى في شرق القدس والتحضير للتصعيد قبل رمضان.