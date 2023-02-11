شؤون فلسطينية

النائب حلايقة تدعو لدعم الحراك الشعبي والتصدي لجرائم المستوطنين

رام الله - دنيا الوطن
دعت النائب سميرة حلايقة، لدعم الحراك الشعبي والتصدي لجرائم المستوطنين، محذرة من تزايد عمليات إطلاق النار من قبل المستوطنين، تجاه الفلسطينيين، بعد تلقيهم تعليمات مباشرة من حكومة "الإرهاب" وقيادة الجيش بذريعة الدفاع عن النفس.

وشدد حلايقة على ضرورة وجود حملة شعبية من أجل رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، لتجنب مثل هذه الجرائم، وتشكيل لجان حماية لأبناء شعبنا.

وقالت: "إن المستوطنين جعلوا من الفلسطينيين أهدافا لرصاصهم أثناء تنقلهم على الطرقات، وبكل أسف لا يوجد سند أو وسائل يدافع بها الفلسطينيين عن أنفسهم".

وأوضحت أن "المستوطنين هم القوة الضاربة لجيش الاحتلال والمساند الرئيس للجرائم التي يرتكبها الجيش".

وبيّنت أن استمرار هذه الجرائم هي جزء من سياسة الاحتلال في معاقبة الضحية ومكافئة المجرم.

كما دعت القيادة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لحماية مواطنيها ضد هجمات المستوطنين وإرهابهم.

واستشهد الشاب مثقال سليمان ريان (27 عاما)، متزوج وأب لثلاثة أطفال، بعد إصابته بالرأس برصاص المستوطنين خلال اندلاع مواجهات في بلدة قراوة بني حسان غربا، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام.

أخبار ذات صلة

بالأسماء.. كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

تمهيدًا لهدمها.. الاحتلال يخطر ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم

تمهيدًا لهدمها.. الاحتلال يخطر ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعقد اجتماعاً مع ممثلي أطر المعلمين بمنظمة التحرير في القطاع

الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين يعقد اجتماعاً مع ممثلي أطر المعلمين بمنظمة التحرير في القطاع

اشتية يُحمل سلطات الاحتلال مسؤولية إعدام الشاب &quot;ريان&quot;

اشتية يُحمل سلطات الاحتلال مسؤولية إعدام الشاب "ريان"

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد مثقال ريان

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد مثقال ريان

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالأمين العام لجامعة الدول العربية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بالأمين العام لجامعة الدول العربية

أول تعقيب من (فتح) على إعدام مستوطن لشاب في سلفيت

أول تعقيب من (فتح) على إعدام مستوطن لشاب في سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

اشتية يُحمل سلطات الاحتلال مسؤولية إعدام الشاب &quot;ريان&quot;

اشتية يُحمل سلطات الاحتلال مسؤولية إعدام الشاب "ريان"

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد مثقال ريان

حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد مثقال ريان

ارزيقات: مصرع شاب بحادث سير في بيت لحم

ارزيقات: مصرع شاب بحادث سير في بيت لحم

سلفيت: مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في ياسوف

سلفيت: مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في ياسوف

طالع: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

طالع: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

&quot;الخارجية&quot; تُطالب الجنائية الدولية بسرعة إنجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة إنجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال

رام الله: مواجهات مع الاحتلال على مدخل النبي صالح

رام الله: مواجهات مع الاحتلال على مدخل النبي صالح

منوعات

تطورات مُفاجئة في قضية أطفال أحمد عز وزينة

تطورات مُفاجئة في قضية أطفال أحمد عز وزينة

ياسمين رئيس: ابني علمني الصبر وحب الحياة

ياسمين رئيس: ابني علمني الصبر وحب الحياة

دنيا بطمة تصدم جمهورها بملامحها الجديدة بعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تصدم جمهورها بملامحها الجديدة بعد عمليات التجميل

رفض طعن مودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

رفض طعن مودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

شام الذهبي: أصالة تعيل أكثر من 100 عائلة منذ أكثر من 30 عام

شام الذهبي: أصالة تعيل أكثر من 100 عائلة منذ أكثر من 30 عام

بعد اعتدائها بالضرب على زوجها.. علا غانم تعاني من ارتجاج بالمخ

بعد اعتدائها بالضرب على زوجها.. علا غانم تعاني من ارتجاج بالمخ

بالفيديو.. إسعاد يونس ترقص بالعكاز مع طاقم عمل برنامج صاحبة السعادة

بالفيديو.. إسعاد يونس ترقص بالعكاز مع طاقم عمل برنامج صاحبة السعادة

بسعر خيالي.. لن تصدق سعر فستان مي عمر!

بسعر خيالي.. لن تصدق سعر فستان مي عمر!

أحلام الشامسي تهاجم نجوى كرم بعد تبرعها لسوريا: نفاق!

أحلام الشامسي تهاجم نجوى كرم بعد تبرعها لسوريا: نفاق!

شاهد.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية جريئة

شاهد.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية جريئة

عربي

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي