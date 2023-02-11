حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد مثقال ريان

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الشهيد مثقال سليمان عبد الحليم ريان، الذي استشهد مساء اليوم السبت، برصاص مستوطن في قراوة بني حسان غرب سلفيت.وأكدت الحركة أن إجرام الاحتلال في كل ساحات الوطن يرفع من فاتورة الحساب وسيندم على كل عدوانه وجرائمه.وأضافت: "دماء أبناء شعبنا التي تروي أرض فلسطين ستبقى شاهداً على حقنا في أرضنا وأن الاحتلال مهما طال عمره وعدوانه فإنه إلى زوال".وأكملت الحركة: "نسأل الله أن يتقبل الشهيد مثقال ريان ونعاهد الله عز وجل وجماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد أن نبقى أوفياء لشهدائنا وأن نسير على الطريق الذي سلكوه حتى يندحر الاحتلال الغاشم عن أرضنا المباركة أو نلقى الله شهداء".