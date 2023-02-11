أول تعقيب من (فتح) على إعدام مستوطن لشاب في سلفيت

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، الشهيد مثقال ريان، الذي استشهد، اليوم السبت، بعد إصابته برصاص عصابات المستوطنين خلال عدوانهم على أراضي بلدة قراوة بني حسّأن غرب سلفيت.







وأكّدت الحركة، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ جريمة إعدام الشهيد مثقال ريان تعبّر عن النهج الدمويّ لحكومات الاحتلال المتعاقبة، خاصة حكومة الفاشيين الجدد التي تسعى إلى شرعنة إرهاب المستوطنيين؛ من خلال تسليحهم، وإطلاق العنان لهم؛ لممارسة إرهابهم الدمويّ، وعدوانهم الهمجيّ بحقّ شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنودعت المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مُحمّلةً الاحتلال الإسرائيليّ تداعيات جرائمه.