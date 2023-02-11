ارزيقات: مصرع شاب بحادث سير في بيت لحم

لقي شاب (21 عاما) مصرعه، مساء اليوم السبت، جراء حادث سير ذاتي وقع في بلدة العبيدية شمال شرق بيت لحم.







وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن حادث سير ذاتي وقع لسائق دراجة نارية غير قانونية في بلدة العبيدية، نتج عنه اصطدام سائق الدراجة بحائط، وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة عدم اقتناء مثل هذه الدراجات لما لها خطورة على حياة المواطنين والتخلص منها ومنع أبنائنا من قيادتها.