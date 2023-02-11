شؤون فلسطينية

طالع: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

طالع: نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، اليوم السبت، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل.

وبينت لجنة الانتخابات أن 759 ناخبا من أصل 846، بما نسبته 89.7%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 11 عضوا لمجلس إدارة الغرفة، الذي تنافس على مقاعده 18 مرشحا.

وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرزى الأصوات.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي" نفتخر بهذا العرس الديمقراطي المميز، ونمضي قدما في الترجمة العملية لتنفيذ الإرادة السياسية والوطنية لإنجاز انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن لإحداث التطوير المنشود في الغرف التجارية".

وشدد على أهمية الانتخابات التي تشكّل رافعة حقيقية في تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم بتطوير الاقتصاد الوطني.

وأعرب عسيلي عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات،ولعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الشرطة، الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

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