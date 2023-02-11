إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى عملية الدهس في القدس أمس الجمعة، إلى ثلاثة.ويشار إلى أن عملية الدهس في القدس نفذها الشهيد الشاب حسين قراقع (31 عاماً) من سكان قرية العيسوية بالقدس، وأُعلن حينها عن مقتل مستوطنين اثنين ليرتفع العدد اليوم إلى ثلاثة.في حين، كشفت قناة إسرائيلية، مساء اليوم، عن نية (كابينت) عقد اجتماع يوم غد الأحد، في أعقاب عملية القدس الأخيرة.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإنه في أعقاب عملية الدهس في القدس، من المتوقع أن يجتمع (كابينت) غدًا، كما سيناقش الوزراء خطوات أخرى في شرق القدس والتحضير للتصعيد قبل رمضان.