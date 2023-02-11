"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة إنجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، في قرواة بني حسان غرب سلفيت، برصاص المستوطنين، مساء اليوم السبت.واعتبرت الوزارة هذه الجريمة "البشعة" جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا، وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال والمستوطنين.وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة.وطالبت الوزارة، الجنائية الدولية سرعة إنجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال، كما طالبت المجتمع الدولي والدول اعتبار المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بـ "الإراهبيين".