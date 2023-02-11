العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية والاستغلال الأمثل للميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية، حتى نحقق الاكتفاء الغذائي العربي ذاتياً، وألا نترك قوت شعبنا العربي رهناً بمصادر خارجية تخضع لتقلبات المصالح والتحالفات.





وحذر العسومي من خطورة تفاقم مشكلة الأمن الغذائي بشكل أكبر ما لم تتكامل دولنا العربية لتلبية احتياجات شعبنا العربي من الغذاء، وحمايته من أية صدمات أو اضطرابات مستقبلية.

وأكد العسومي، أهمية أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي، كونه ينعقد والأمة العربية تواجه العديد من التحديات والأزمات، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وعلى رأسها تحدي الأمن الغذائي العربي.





وشدد أن التطورات المتصاعدة التي تشهدها الساحة الدولية، وخاصةً الأزمة الروسية الأوكرانية وما صاحبها من حالة انكماش غير مسبوق للاقتصاد العالمي، جاءت لتفاقم من هذه التحديات وتفرض المزيد من الأعباء على المنطقة العربية.

وأشار العسومي إلى أنه إذا كانت العديد من الأزمات التي تشهدها منطقتنا العربية قد استغرقت وقتاً طويلاً في حلها وما تزال عصيّة على الحل حتى الآن، فإن مشكلة الأمن الغذائي العربي، هي بطبيعتها لا تحتمل الانتظار، ولا نملك معها رفاهية الوقت في التصدي لها، ولهذا جاء إعداد الوثيقة التي سوف تصدر عن هذا المؤتمر، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي".





وأوضح أنه تم مناقشتها وتنقيحها، من خلال لجنة تحضيرية، ضمت ممثلين عن أصحاب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك حرصا على أن يكون للبرلمانيين العرب إسهاماً في معالجة هذه المشكلة.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي أمام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومن يمثلهم.وقال العسومي إن مشكلة الأمن الغذائي العربي، تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، ومن هنا جاء مؤتمرنا اليوم تحت عنوان "الأمن الغذائي العربي"، الذي بات ركناً محورياً من أركان الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل، كما أنها تمثل قضية حياة أو موت لشعبنا العربي، ولشعوب العالم كافة.ونوه العسومي إلى أن هذه الوثيقة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه مشكلة الأمن الغذائي العربي، كما تتضمن بعض الاقتراحات والمرئيات البرلمانية التي يمكن أن تساعد بشكل أو بآخر في التصدي لمشكلة الأمن الغذائي العربي.وأعرب عن تطلعه إلى رفع هذه الوثيقة إلى القادة العرب في القمة العربية المقبلة، لكي تكون تحت نظر جامعة الدول العربية، للاسترشاد بها، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي التي صدر بها قرار من القمة العربية الحادية والثلاثين في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.