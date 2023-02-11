عربي

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية والاستغلال الأمثل للميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية، حتى نحقق الاكتفاء الغذائي العربي ذاتياً، وألا نترك قوت شعبنا العربي رهناً بمصادر خارجية تخضع لتقلبات المصالح والتحالفات.

وحذر العسومي من خطورة تفاقم مشكلة الأمن الغذائي بشكل أكبر ما لم تتكامل دولنا العربية لتلبية احتياجات شعبنا العربي من الغذاء، وحمايته من أية صدمات أو اضطرابات مستقبلية.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي أمام المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومن يمثلهم.

وأكد العسومي، أهمية أعمال المؤتمر الخامس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي ينظمه البرلمان العربي، كونه ينعقد والأمة العربية تواجه العديد من التحديات والأزمات، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وعلى رأسها تحدي الأمن الغذائي العربي.

وشدد أن التطورات المتصاعدة التي تشهدها الساحة الدولية، وخاصةً الأزمة الروسية الأوكرانية وما صاحبها من حالة انكماش غير مسبوق للاقتصاد العالمي، جاءت لتفاقم من هذه التحديات وتفرض المزيد من الأعباء على المنطقة العربية.

وقال العسومي إن مشكلة الأمن الغذائي العربي، تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، ومن هنا جاء مؤتمرنا اليوم تحت عنوان "الأمن الغذائي العربي"، الذي بات ركناً محورياً من أركان الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل، كما أنها تمثل قضية حياة أو موت لشعبنا العربي، ولشعوب العالم كافة.

وأشار العسومي إلى أنه إذا كانت العديد من الأزمات التي تشهدها منطقتنا العربية قد استغرقت وقتاً طويلاً في حلها وما تزال عصيّة على الحل حتى الآن، فإن مشكلة الأمن الغذائي العربي، هي بطبيعتها لا تحتمل الانتظار، ولا نملك معها رفاهية الوقت في التصدي لها، ولهذا جاء إعداد الوثيقة التي سوف تصدر عن هذا المؤتمر، تحت عنوان "رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي".

وأوضح أنه تم مناقشتها وتنقيحها، من خلال لجنة تحضيرية، ضمت ممثلين عن أصحاب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وذلك حرصا على أن يكون للبرلمانيين العرب إسهاماً في معالجة هذه المشكلة.

ونوه العسومي إلى أن هذه الوثيقة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه مشكلة الأمن الغذائي العربي، كما تتضمن بعض الاقتراحات والمرئيات البرلمانية التي يمكن أن تساعد بشكل أو بآخر في التصدي لمشكلة الأمن الغذائي العربي.

وأعرب عن تطلعه إلى رفع هذه الوثيقة إلى القادة العرب في القمة العربية المقبلة، لكي تكون تحت نظر جامعة الدول العربية، للاسترشاد بها، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي التي صدر بها قرار من القمة العربية الحادية والثلاثين في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية: مشاركة الرئيس عباس بمؤتمر دعم القدس لها دلالات مهمة

الجامعة العربية: مشاركة الرئيس عباس بمؤتمر دعم القدس لها دلالات مهمة

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي

المغرب ينهي مهام سفيره في فرنسا بعد خطوة أثارت غضب الرباط

المغرب ينهي مهام سفيره في فرنسا بعد خطوة أثارت غضب الرباط

الإمارات تدشن جسراً جوياً إنسانياً لنقل المساعدات الطارئة لضحايا الزلزال

الإمارات تدشن جسراً جوياً إنسانياً لنقل المساعدات الطارئة لضحايا الزلزال

الجامعة العربية تطلق حملة إعلامية بمناسبة مؤتمر القدس

الجامعة العربية تطلق حملة إعلامية بمناسبة مؤتمر القدس

شاهد: مصرع ستة أشخاص في انهيار مبنى بمحافظة البحيرة المصرية

شاهد: مصرع ستة أشخاص في انهيار مبنى بمحافظة البحيرة المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: مواجهات مع الاحتلال على مدخل النبي صالح

رام الله: مواجهات مع الاحتلال على مدخل النبي صالح

قنيطة يُعرب عن تخوفه على حياة الأسرى المرضى في السجون

قنيطة يُعرب عن تخوفه على حياة الأسرى المرضى في السجون

المطران حنا: بناء المستوطنات وسرقة الأراضي هدفهما قتل الحلم الفلسطيني

المطران حنا: بناء المستوطنات وسرقة الأراضي هدفهما قتل الحلم الفلسطيني

حمادة: بن غفير يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا ومقاومته النوعية

حمادة: بن غفير يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا ومقاومته النوعية

الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

تفاصيل لقاء الشيخ مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام

تفاصيل لقاء الشيخ مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام

نادي الأسير يُوضح تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد الأسير أحمد ابو علي

نادي الأسير يُوضح تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد الأسير أحمد ابو علي

اثنان وخمسون مستوطنة وبؤرة استيطانية في نابلس

اثنان وخمسون مستوطنة وبؤرة استيطانية في نابلس

منوعات

تطورات مُفاجئة في قضية أطفال أحمد عز وزينة

تطورات مُفاجئة في قضية أطفال أحمد عز وزينة

ياسمين رئيس: ابني علمني الصبر وحب الحياة

ياسمين رئيس: ابني علمني الصبر وحب الحياة

دنيا بطمة تصدم جمهورها بملامحها الجديدة بعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تصدم جمهورها بملامحها الجديدة بعد عمليات التجميل

رفض طعن مودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

رفض طعن مودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

شام الذهبي: أصالة تعيل أكثر من 100 عائلة منذ أكثر من 30 عام

شام الذهبي: أصالة تعيل أكثر من 100 عائلة منذ أكثر من 30 عام

بالفيديو.. إسعاد يونس ترقص بالعكاز مع طاقم عمل برنامج صاحبة السعادة

بالفيديو.. إسعاد يونس ترقص بالعكاز مع طاقم عمل برنامج صاحبة السعادة

بسعر خيالي.. لن تصدق سعر فستان مي عمر!

بسعر خيالي.. لن تصدق سعر فستان مي عمر!

أحلام الشامسي تهاجم نجوى كرم بعد تبرعها لسوريا: نفاق!

أحلام الشامسي تهاجم نجوى كرم بعد تبرعها لسوريا: نفاق!

شاهد.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية جريئة

شاهد.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية جريئة

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من&quot;Frozen &quot;

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من"Frozen "

عربي

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

العسومي: مشكلة الأمن الغذائي العربي في مقدمة التحديات التي تشهدها المنطقة

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي