رام الله: مواجهات مع الاحتلال على مدخل النبي صالح

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل القرية، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، استشهاد الشاب مثقال سليمان ريان برصاص المستوطنين في قراوة بني حسان، غرب مدينة سلفيت.واندلعت مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين عقب اقتحامهم لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.