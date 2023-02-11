كم بلغت حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا؟

وارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 84، بعد وفاة طفل في ولاية غازي عنتاب التركية.







وأفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم السبت، بوفاة الطفل محمود شعبان (5 أعوام)، في ولاية غازي عنتاب، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، منذ الاثنين الماضي، إلى أكثر من 25 ألف شخص.وبحسب آخر أرقام رسمية أعلنت، مساء السبت، أنه عثر حتى الآن على 21848 جثة في تركيا، فيما أحصت السلطات السورية 3553 جثة.