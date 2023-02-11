إدارة الكوارث التركية: تأثير الزلزالان يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنّ القوة التدميرية للزلزالين اللذين شهدتهما البلاد تعادل انفجار مئات القنابل الذرية.





وقالت الإدارة إن "تأثيرهما يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية، لافتة إلى أن المنطقة المنكوبة اهتزت بشكل عنيف لمدة دقيقتين تقريباً".

رام الله - دنيا الوطنوأكد مدير قسم الحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تتار، في تصريحات صحافية، اليوم السبت أنّ "تركيا تواجه كارثة تتجاوز بكثير ما كنا نتخيله"، وفق قناة (الميادين).وأضاف: "نعمل على تحليل تأثير زلزالين وقعا في 6 شباط/ فبراير"، موضحاً أنّ "الزلزال الأول استمر 65 ثانية، وكان له تأثير مدمر، في حين كان للزلزال الثاني تأثير مدمر لمدة 45 ثانية، حيث اهتزت المنطقة بعنف".وارتفعت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا إلى أكثر من 20 ألفاً و600 شخص، فيما تجاوز عدد المصابين، 80 ألف شخص حتى الآن، فيما تمّ إجلاء أكثر من 92 ألف شخص من المناطق المنكوبة.وتمكّنت فرق الإنقاذ التي تواصل عملها في الولايات التركية المتضررة من الزلازل، من انتشال 67 مواطناً حياً في آخر 24 ساعة.