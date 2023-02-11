شؤون فلسطينية

قنيطة يُعرب عن تخوفه على حياة الأسرى المرضى في السجون

قنيطة يُعرب عن تخوفه على حياة الأسرى المرضى في السجون
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف حسن قنيطة، مدير عام هيئة الأسرى في المحافظات الجنوبية أن الشهيد الأسير أحمد بدر أبو علي كان يحتل الرقم الـ 64 من قائمة المرضى البالغ تعدادها أكثر من 600 مريض من الأسرى الذين يلازمهم كافة أنواع، ومسميات الأمراض التى أكدت التجارب أن الأهمال الطبي هو الذي يفاقم حالتهم ويتسبب بموتهم واستشهادهم داخل السجون.

وأعرب قنيطة عن تخوفه على حياة كافة الأسرى المرضى، خاصة وأن الشهيد أبو على لم يكن من المرضى المدرجة حالتهم ضمن الفئة الأولى ممن يحملون أورام سرطانية خطيرة، بمعنى أنه كان يحمل أمراض طبيعيه مثل السكري والضغط والسمنة وأجرى عملية قسطرة قبل ذلك طبيعية، الأمر الذي يعني أن بالإمكان التعايش مع تلك الأمراض لو توفرت الرعاية والمتابعة والإشراف الدوري الذي دوما نادت هيئة الأسرى بضرورة تحقيقه وإجراء الفحص المنتظم لكل الأسرى والمرضى منهم على وجه الخصوص.

وأوضح أن استشهاد الأسير أبو علي وهو على قائمه الرقم 64 يعطي مؤشرات أكثر خطورة من المتوقع على حياة الأسرى المرضى الآخرين الذين يقعون ضحايا لسياسة الإهمال الطبي المتعمد الذى أثبتت الحالات السابقة ممن استشهدوا أن التلكؤ والتعمد بالتأخير بالقيام بالمطلوب الطبي للحالات المرضية كانت من أقوى أسباب ودوافع الموت.

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