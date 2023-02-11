المطران حنا: بناء المستوطنات وسرقة الأراضي هدفهما قتل الحلم الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، السبت، إن "بناء المستوطنات وسرقة الأراضي الفلسطينية إنما هدفها قتل الحلم الفلسطيني هذا الحلم الذي لن يتمكن أحد من قتله ذلك لأن هنالك شعبا حيا اسمه الشعب العربي الفلسطيني".وأضاف المطران حنا: "لا يحق لأية جهة أن تشطب وجودنا من على الخارطة وان تلغي حقوقنا وانتماءنا وقضيتنا العادلة التي تعتبر أعدل وأنبل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث".وشدد أن القضية الفلسطينية تسعى السلطات الاحتلالية ومن يتعاون معها من أجل تصفيتها ولكنهم لن ينجحوا في ذلك فهم قادرون على أن يسرقوا وأن يقتلوا وأن يبنوا مستوطاناتهم وأن يزجوا بشبابنا في سجونهم، ولكن كل هذه الممارسات الظالمة لا يمكنها أن تؤثر على عدالة القضية.