شؤون فلسطينية

حمادة: بن غفير يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا ومقاومته النوعية

حمادة: بن غفير يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا ومقاومته النوعية
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة، أن الوزير بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يتخبط في تعامله مع المقاومة، ويقف عاجزاً أمام صمود شعبنا ومقاومته النوعية.

وقال حمادة إن "الدعوات التي يطلقها بن غفير لن تغير أي شيء في المعادلة مع الاحتلال"، مضيفاً أن "شعبنا يقوم بدورٍ مبارك وعظيم، ونوجه تحيتنا للمرابطين والمقاومين في جنين وطولكرم والقدس والداخل المحتل وفي مخيم عقبة جبر والخليل وفي كل أماكن تواجدهم".

ودعا إلى استمرار الرباط في المسجد الأقصى المبارك، موضحاً أن هذا الأمر من العوامل المهمة لإبقاء جذوة القضية مشتعلة، ومن هنا نوجه الدعوة للشعوب العربية والإسلامية بأن يكون لها وقفة ضد الخطر الذي يتهدد الأقصى.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي على أن سلطات الاحتلال تعيش معضلة حقيقية في مدينة القدس المحتلة، وذلك مع تصاعد عمليات المقاومة.

 وأوضح الهدمي أن الحالة في القدس تشكل ثغرة أمنية للاحتلال، لأنه مضطر للعمل على حماية البؤر الاستيطانية على الدوام، في ظل سهولة وصول أي مقدسي لهذه البؤر وقدرته على الإثخان بها، وتنفيذ أي عمل مقاوم ضد الاحتلال.

وأشار إلى أن هناك انزعاج في صفوف المقدسيين إثر تغلغل قوات الاحتلال في الأحياء الفلسطينية المقدسية، والعمل على غرس البؤر الاستيطانية.

أخبار ذات صلة

حمادة: بن غفير يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا ومقاومته النوعية

حمادة: بن غفير يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا ومقاومته النوعية

الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

تفاصيل لقاء الشيخ مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام

تفاصيل لقاء الشيخ مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام

نادي الأسير يكشف تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة للشهيد الأسير أحمد ابو علي

نادي الأسير يكشف تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة للشهيد الأسير أحمد ابو علي

اثنان وخمسون مستوطنة وبؤرة استيطانية في نابلس

اثنان وخمسون مستوطنة وبؤرة استيطانية في نابلس

اتحاد موظفي &quot;أونروا&quot; بغزة: توصلنا لتفاهمات مع الإدارة وسنراقب التنفيذ

اتحاد موظفي "أونروا" بغزة: توصلنا لتفاهمات مع الإدارة وسنراقب التنفيذ

&quot;حماس&quot; تعقب على الخطة الأميركية لمواجهة المقاومة في الضفة

"حماس" تعقب على الخطة الأميركية لمواجهة المقاومة في الضفة

غزة: طاقم طبي فلسطيني يُنقذ حياة مريض يعاني من مرض بهجت

غزة: طاقم طبي فلسطيني يُنقذ حياة مريض يعاني من مرض بهجت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة: بن غفير يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا ومقاومته النوعية

حمادة: بن غفير يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا ومقاومته النوعية

غزة: طاقم طبي فلسطيني يُنقذ حياة مريض يعاني من مرض بهجت

غزة: طاقم طبي فلسطيني يُنقذ حياة مريض يعاني من مرض بهجت

المالكي يلتقي مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية

المالكي يلتقي مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية

الهدمي: الاحتلال يعيش معضلة حقيقية في القدس مع تصاعد عمليات المقاومة

الهدمي: الاحتلال يعيش معضلة حقيقية في القدس مع تصاعد عمليات المقاومة

رام الله: الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين عند قرية النبي صالح

رام الله: الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين عند قرية النبي صالح

&quot;بيت مال القدس&quot; تُعلن عن حزمة مشاريع الدعم الاجتماعي في القدس لعام 2023

"بيت مال القدس" تُعلن عن حزمة مشاريع الدعم الاجتماعي في القدس لعام 2023

&quot;المرور&quot; بغزة: 20 إصابة في 52 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 20 إصابة في 52 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

منوعات

تطورات مُفاجئة في قضية أطفال أحمد عز وزينة

تطورات مُفاجئة في قضية أطفال أحمد عز وزينة

ياسمين رئيس: ابني علمني الصبر وحب الحياة

ياسمين رئيس: ابني علمني الصبر وحب الحياة

دنيا بطمة تصدم جمهورها بملامحها الجديدة بعد عمليات التجميل

دنيا بطمة تصدم جمهورها بملامحها الجديدة بعد عمليات التجميل

رفض طعن مودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

رفض طعن مودة الأدهم في قضية الإتجار بالبشر

شام الذهبي: أصالة تعيل أكثر من 100 عائلة منذ أكثر من 30 عام

شام الذهبي: أصالة تعيل أكثر من 100 عائلة منذ أكثر من 30 عام

بالفيديو.. إسعاد يونس ترقص بالعكاز مع طاقم عمل برنامج صاحبة السعادة

بالفيديو.. إسعاد يونس ترقص بالعكاز مع طاقم عمل برنامج صاحبة السعادة

بسعر خيالي.. لن تصدق سعر فستان مي عمر!

بسعر خيالي.. لن تصدق سعر فستان مي عمر!

أحلام الشامسي تهاجم نجوى كرم بعد تبرعها لسوريا: نفاق!

أحلام الشامسي تهاجم نجوى كرم بعد تبرعها لسوريا: نفاق!

شاهد.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية جريئة

شاهد.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية جريئة

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من&quot;Frozen &quot;

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من"Frozen "

عربي

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

السفارة السعودية بتركيا: انتشال جثة مواطنة قتلت بالزلزال الأخير

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

الجزائر: الرئيس تبون يأمر بعدم إزعاج التونسيين على الحدود

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي

تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي

المغرب ينهي مهام سفيره في فرنسا بعد خطوة أثارت غضب الرباط

المغرب ينهي مهام سفيره في فرنسا بعد خطوة أثارت غضب الرباط