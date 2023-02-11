شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الشيخ مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام

تفاصيل لقاء الشيخ مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل صباح اليوم السبت، أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة الفلسطينية والمنطقة، خاصة في ظل التصعيد الاسرائيلي الخطير والمتواصل على الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس، وتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين واراضيهم في الضفة الغربية.

وطالب الشيخ خلال اللقاء مع المبعوث الأممي على ضرورة العمل من قبل الأمم المتحدة على وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه والاعتداءات التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ، ووقف الإجراءات أحادية الجانب وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تفضي إلى إنهاء الاحتلال ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 والقدس الشرقية وقطاع غزة.

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