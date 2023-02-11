دولي

نتنياهو يوعز بتقييم جهوزية إسرائيل للزلازل والفيضانات

نتنياهو يوعز بتقييم جهوزية إسرائيل للزلازل والفيضانات
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أوعز للجبهة الداخلية بإجراء تقييم للوضع فيما يتعلق بجهوزية إسرائيل للزلازل والكوارث الطبيعية.

وبحسب ما نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإنه: "في أعقاب الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا، والهزات التي شعرت بها إسرائيل الواحدة تلو الأخرى في الأيام الأخيرة، أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمستشار الأمن القومي تساحي هنغبي بإجراء تقييم للوضع فيما يتعلق بجاهزية إسرائيل للزلازل"

ولفتت إلى أنه: "ستتم مناقشة تشكيل لجنة حول الموضوع غدًا الأحد وستتناول جميع سيناريوهات استعداد الجبهة الداخلية للأحداث الخطيرة مثل الفيضانات وأمواج تسونامي والأوبئة والحروب والزلازل".

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