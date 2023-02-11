"حماس" تعقب على الخطة الأميركية لمواجهة المقاومة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنعقّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على ما يتم تداوله حول الخطة الأمريكية لمواجهة المقاومة في الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: "ما يُتداول عن دور للإدارة الأمريكية وخطة الجنرال الأمريكي والمنسق الأمني في المنطقة مايك فينزل لمواجهة المقاومة والالتفاف على الحالة الثورية في الضفة الغربية واستئصال المقاومة فيها لن يكتب له النجاح وسيسقط أمام صمود شعبنا الفلسطيني ونحذر من التعاطي مع ذلك".وأضاف "الانتفاضة المتصاعدة في الضفة الغربية وثورة شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني ماضية ولن تتوقف وستستمر للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا".وتابع "من حق شعبنا الفلسطيني الدفاع عن نفسه واستخدام كل أشكال المقاومة لمواجهة الاحتلال الصهيوني والتصدي لجرائم حكومته المتطرفة".