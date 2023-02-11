شؤون فلسطينية

غزة: طاقم طبي فلسطيني يُنقذ حياة مريض يعاني من مرض بهجت

غزة: طاقم طبي فلسطيني يُنقذ حياة مريض يعاني من مرض بهجت
رام الله - دنيا الوطن
أنقذ الطاقم الطبي الفلسطيني بقيادة البرفوسور محمد كلوب استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، حياة مريض عمره 42 عام، بعد اجراء عملية جراحية ضخمة ومعقدة وغاية في الدموية.

وقال الدكتور كلوب في تصريح صحفي، أن المريض كان يعاني من مرض "بهجت" وهو التهابات شريانية مناعية مزمنة، وقد أجريت العملية الجراحية في مستشفى القدس واستمرت لمدة ست ساعات متواصلة.

وأضاف كلوب، أن المريض دخل إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف شديد داخل الطبقات العضلية الفخدية اليمنى، ولا يستطيع الحركة ويعاني من تضخم شديد في الساق الأيمن، وهبوط شديد في مكونات الدم الأساسية، وانيميا حادة.

وذكر كلوب، أن المريض قد خضع لصورة مقطعية، بينت الصورة أنه يعاني من تهتك شديد مع انتفاخ في معظم الشريان الفخدي العميق حتى الشريان الفخدي الأساسي، وانفجار كامل للشريان مع تكوين طبقة نابضة مساحتها 25سم.

وأكد كلوب، أن المريض خضع لاستكشاف الشريان الحرقفي الأيمن من وراء أغشية البطن حتى يتم التحكم بالنزيف، ووجد الطاقم الطبي صعوبة في الاستكشاف وكان محفوفاً بالمخاطر، التي كادت أن تؤدي بحياة المريض في لحظات.

وأوضح كلوب، أن الطاقم الطبي تمكن من التحكم بالنزيف بعد فتح وازالة الانتفاخ في الشريان الفخدي، واستصلاح الشريان الأساسي.

وقد انتهت العملية بنجاح كبير بعد بذل كل الطاقات لدى الطاقم أجمع، وكان المريض قد  فقد قرابة الثماني وحدات دم ، تم تعويضه بها خلال العملية بعد وقف النزيف، وخضع للعلاج في العناية المركزة ليومين وبعدها للقسم بسلام.

واعتبر الدكتور كلوب أن العملية من العمليات المعقدة جداً حيث أن طبيعة شرايين المريض الملتهبة نتيجة مرضه الأساسي، وأيضا لحصوله على علاجات تؤثر على السيولة وهرمونات تؤثر على كل شيء خلوي "جميع الخلايات الجسمية" ، ولا يمكن عمل اي إجراء  قسطرة لهذه الأسباب، ولا يوجد جراح بالعالم أجمع يتمنى هذا الموقف الصعب للغاية.

وكان المريض قد خضع لعملية وصلة شريانية قبل سبع سنوات، تم اجرائها له على الساق اليسرى، وهذ العملية تم اجرائها على الساق اليمنى. 

وكشف كلوب أن المريض بصحة جيدة ويستطيع المشي بشكل طبيعي ويتابع  باقي العلاج مع أخصائيي المناعة.

ووجه كلوب التحية لاستشاري الاوعية الدموية د. إياد ابو سعدة،و د.نافذ القرم استشاري التخدير بمستشفى القدس، و د. مروان مطر رئيس قسم الاشعة بالأوروبي، ود. محمد مطر استشاري الأشعة في مستشفى الشفاء، وكل الطواقم التي ساعدتنا في هذه العملية الجبارة.

كما وجه الشكر والتقدير لإدارة  مستشفى الهلال الاحمر الفلسطيني "القدس"، وعلى راسهم د. يونس الخطيب رئيس الهلال الأحمر  الفلسطيني، و د. بشار مراد المدير التنفيذي للهلال الأحمر في قطاع غزة.

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