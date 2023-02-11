رام الله: الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين عند قرية النبي صالح

رام الله - دنيا الوطنأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين عند مدخل النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، حيث احتجزت عددا من مركبات المواطنين، وفتشتها.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت المركبات المارة باتجاه مدينة رام الله، بعد تفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.وتقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بإغلاق البوابة الحديدية التي وضعتها على مدخل قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، الأمر الذي يعيق حركتهم، ويجبرهم على سلوك طرق طويلة والتفافية.