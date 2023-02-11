شؤون فلسطينية

"بيت مال القدس" تُعلن عن حزمة مشاريع الدعم الاجتماعي في القدس لعام 2023

"بيت مال القدس" تُعلن عن حزمة مشاريع الدعم الاجتماعي في القدس لعام 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، في الرباط، عن برنامج عملها في القدس لسنة 2023، الذي يتوزع على مشاريع الدعم الاجتماعي والتنمية البشرية والصحة، والتعليم والإعمار، والتجارة، والزراعة، والتنشيط الثقافي والفني، والإعلام، والرياضة، والشباب والطفولة، بغلاف مالي يُقارب 3.4 مليون دولار أمريكي.

كما خصصت الوكالة ميزانية استثنائية لاحتفالية اليوبيل الفضيّ، مُمولة بالكامل من قِبل المملكة المغربية، وهي الفعاليات التي انطلقت يوم 20 يناير الماضي وتستمر على مدى العام 2023، برعاية سامية كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تحت شعار: "انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس ومركزها الديني والحضاري".

تحظى مشاريع الدعم الاجتماعي في خُطة الوكالة لهذا العام بأولية خاصة لمساعدة بعض فئات المجتمع المقدسي على تجاوز آثار جائحة كوفيد – 19 وتداعيات ارتفاع الأسعار جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي تعتمد في ذلك على خُلاصات اللقاء التشاوري الثاني، الذي عُقد الشهر الماضي في الرباط في موضوع: "أي نموذج للتنمية المستدامة في القدس؟"، بمشاركة الأمناء العامين المساعدين المُكلفين بملف القدس وفلسطين بكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ومرجعيات دينية إسلامية ومسيحية، ورؤساء جامعات، ومُمثلين عن عدد من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في القدس.

من جهة أخرى، تُشارك وكالة بيت مال القدس الشريف الأحد بالقاهرة في مؤتمر "القدس 2023.. تعزيز صمود، تنمية واستثمار"، الذي يحتضنه مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وتُقدم خلاله تقريرا عن حصيلة برامجها وأنشطتها وآفاق عملها في القدس في المرحلة المقبلة.

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