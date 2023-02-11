شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة: 20 إصابة في 52 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: 20 إصابة في 52 حادث سير خلال الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بغزة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (4 - 10 فبراير 2023).

وقالت إدارة المرور والنجدة إن 52 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي نتج عنها 20 إصابة مختلفة.

وفي تفصيل الإصابات، أوضحت إدارة المرور والنجدة أن من بين الإصابات 9 إصابات متوسطة، و11 إصابة طفيفة.

وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 71 مركبة، بينها دراجتان ناريتان، جراء تلك الحوادث.

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