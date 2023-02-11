"المرور" بغزة: 20 إصابة في 52 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بغزة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (4 - 10 فبراير 2023).وقالت إدارة المرور والنجدة إن 52 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي نتج عنها 20 إصابة مختلفة.وفي تفصيل الإصابات، أوضحت إدارة المرور والنجدة أن من بين الإصابات 9 إصابات متوسطة، و11 إصابة طفيفة.وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 71 مركبة، بينها دراجتان ناريتان، جراء تلك الحوادث.