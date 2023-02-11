الخارجية: فريق فلسطين يواصل عملياته الإغاثية في سوريا وتركيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ان فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة سيقوم اليوم السبت، بتوزيع المساعدات الإنسانية على أهالي مخيم الرمل من السوريين والفلسطينيين وهو أحد المخيمات التي تضررت بشدة من الزلزال.وأضاف المالكي أن الفريق الفلسطيني في سوريا سيقوم اليوم بتنفيذ برامج طبية في عدد من مراكز الإيواء في منطقة اللاذقية إضافة إلى توزيع مساعدات إنسانية وإجراء معاينات طبية وتقديم العلاج اللازم لذوي الاحتياج وكذلك تنفيذ تدخلات نفسية واجتماعية لصالح المرضى وخاصةً فئة الأطفال والنساء.وبخصوص الفريق الفلسطيني في تركيا فسيتم وبالتعاون مع السلطات المحلية، توجيهه إلى مناطق جديدة في ملاطيا ليقوم بتحمل مسؤولياته إلى جانب الفرق المحلية والدولية في تقديم الدعم والمشاركة في العمليات الإغاثية المستمرة في المنطقة.وستستمر مهمة الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة تسعة أيام بحيث تتركز جهود الإغاثة في مناطق مختلفة جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا.