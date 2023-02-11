الاحتلال يبعد المرابط أبوبكر الشيمي عن المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال المرابط أبو بكر الشيمي صباح اليوم السبت، قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد. واعتقلت قوات الاحتلال الشيمي يوم أمس الجمعة أثناء دخول المسجد الأقصى من باب الأسباط، حيث احتجز في مركز توقيف القشلة حتى الساعة 10 مساءً.وتسلم أبو بكر صباح اليوم قرار الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قد يتم تجديده لمدة تصل لأشهر.وقال أبو بكر عقب إبعاده، إن الاحتلال يهدف لتفريغ الأقصى من المسلمين، وخاصة قبيل شهر رمضان المبارك حيث يخطط لأمر خطير بحق المسجد.وأضاف أن التهديدات كبيرة بحق المسجد الأقصى، داعياً للرباط واليقظة وتحمل الجميع للمسؤولية تجاه المسجد من أي أذى قد يلحق به بسبب مخططات الاحتلال.وأكد الشيمي إصراره على الوصول إلى المسجد الأقصى، والبقاء بجواره في كل وقت وحين، والصلاة في أقرب مكان يستطيع الوصول إليه.وأبو بكر الشيمي من مدينة عكا في العقد السادس من عمره، يعيش على حب الأقصى رغم الإبعاد عن المسجد وساحاته.ودأب الشيمي من 10 أعوام على التواجد في الأقصى بأغلب الأيام مواظباً على أداء الصلوات، متعلقا بأركانه وساحاته ومرافقه كتعلق الطفل الصغير بوالدته.وأبعده الاحتلال عن مدينة القدس وأسوار البلدة القديمة عدة مرات إلا أنه يعود إليها بمجرد انتهاء مدة الإبعاد.