تفاصيل اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الأميركي

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بنظيره الأميركي أنتوي بلينكن، وتناولاعددًا من الملفات الثنائية والدولية، بينها الاتفاق النووي وفلسطين وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا.وفي أعقاب الاجتماع الذي جرى في واشنطن أمس الجمعة في إطار الزيارة التي يقوم بها محمد بن عبد الرحمن حاليا إلى العاصمة الأمريكية، كتب الوزير القطري عبر (تويتر): "التقيت اليوم في واشنطن بصديقي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وناقشت معه تطوير العلاقات الثنائية بين بلدينا كما تطرقنا إلى محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان".ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن الاجتماع تضمن "استعراض التعاون الثنائي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومناقشة سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمال سوريا".وأضافت أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى "مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في فلسطين وأفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".