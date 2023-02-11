جبارين: سياسة القتل الممنهج بحق الأسرى تجاوز لكل الأعراف والقوانين

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين، أن استشهاد الأسير أحمد أبو علي جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الغاشم بحق الأسرى الأبطال.وقال جبارين إن سياسة الإهمال الطبي والقتل الممنهج التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى تجاوز لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.وأوضح أن سياسات الاحتلال بحق الأسرى، لن تضعف من عزيمتهم ولن تثنيهم عن المضي في ذات الدرب.وتقدم جبارين بخالص التعازي والمواساة من عائلة الشهيد أحمد أبو علي، مؤكداً أن سجل الاحتلال وإدارة سجونه الحافل بالجرائم التي تمارس بحق أسرانا الأبطال، قد رفعت فاتورة الحساب ولن تبقى هذه الجرائم دون حساب.وشدد على أنه سيأتي اليوم الذي يدفع فيه الاحتلال الثمن غالياً عن جرائمه بحق الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.يشار إلى أن الشهيد الأسير أحمد أبو علي، وحيد لوالديه وله 8 شقيقات إناث، وخلال فترة اعتقاله لدى الاحتلال توفي والداه دون أن يتمكن من وداعهما.والشهيد أحمد بدر أبو علي من مدينــة يطـا/ الخليل ولد في 1975/6/20 واعتقل في 2012/11/26، وهو متزوج ولديه 9 أبناء، حيث حكم عليه بالسجن 12 عامًا، بتهمة المشاركة في مقاومة الاحتلال، حيث كان معتقلاً في سجن النقب الصحراوي.وعانى الشهيد أبو علي من مشاكل حادة في القلب، مصاب بالسكري، والضغط بشكل مزمن.وباستشهاد الأسير أحمد أبو علي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي، وهناك العشرات من المحررين الذين ارتقوا، نتيجة لأمراض ورثوها من السّجون.يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من (600)، وهم ممن شخصت حالاتهم الصحيّة، ومن بينهم (24) يعانون من السرطان، والأورام بدرجات مختلفة.