عقب المنطاد الصيني.. واشنطن تسقط جسماً مجهولاً في مجالها الجوي

رام الله - دنيا الوطنأسقطت الولايات المتحدة "جسما حلّق على علو مرتفع" فوق ولاية ألاسكا، حسبما أفاد ناطق باسم البيت الأبيض بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعته أو مصدره.وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن هذا الجسم الذي قال إنه بحجم سيارة صغيرة وحلّق على ارتفاع 12 ألف متر شكّل "تهديدا لأمن الملاحة الجوية".وأشار إلى أنه ليس هناك أي معلومات حتى الآن عن الجسم، موضحا "لا نعرف من يملكه، لا نعرف على سبيل المثال ما إذا كان ملكا لدولة ما أو ما إذا كان ملكية خاصة (...) ولا نفهم حتى الساعة الهدف منه".وأضاف أن الجسم كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وأسقطته مقاتلة أميركية قبالة ساحل المحيط الأطلسي السبت، والذي كان يحلّق على علو أكثر ارتفاعا.ولفت إلى أن الجسم سقط في شمال ألاسكا قرب الحدود الكندية في المياه المتجمدة، ما يجعل من عملية انتشاله ممكنة.وتابع "نعتقد أننا سنكون قادرين على انتشال الحطام، لأنه لم يسقط في مجالنا الإقليمي فحسب بل نعتقد أيضا أنه سقط في مياه متجمدة، وبالتالي ستبذل جهود لانتشاله".وأشار كيربي أيضا إلى أنه خلافا للمنطاد الصيني، لا يبدو أن هذا الجسم مزود بنظام دفع أو عناصر تحكّم تعطيه توجيهات.