دولي

ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا لأكثر من 20 ألف شخص

ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا لأكثر من 20 ألف شخص
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية صباح اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الزلزال جنوب شرق البلاد ارتفعت إلى 20665 شخصا.

وأفادت السلطات التركية، أن عدد المصابين بلغ 80088 شخصا حتى الآن، فيما تم إجلاء أكثر من 92 ألف شخص من المناطق المنكوبة، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وتمكنت فرق الإنقاذ التي تواصل عملها في الولايات التركية المتضررة من الزلازل، من انتشال 67 مواطنا حيا في آخر 24 ساعة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين وأطباء، بأن عدد وفيات الزلزال في سوريا بلغ 3533، لتصبح الحصيلة العامة المؤكدة للقتلى في البلدين 24218 شخصا.

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