الطقس: أجواء شديدة البرودة في عموم الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ تغير ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا بشكل عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: احتمال تشكل الصقيع في ساعات صباح الباكر اليوم وخلال الأيام المقبلة.