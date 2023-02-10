"مرصد" يكشف مجموعة جديدة من الانتهاكات الإسرائيلية وعلى رأسها الاعتداء على "ميثاق"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، نسخة شهر كانون الثاني/ يناير من "مرصد" الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية الشريكة، وتقارير الطواقم المتخصصة في اللجنة الوطنية، ووسائل الإعلام التي ترصد التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي.وتطرق مرصد في هذا العدد لمجموعة مفصلة من العناوين، أهمها الانتهاكات في مجال التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتراث المادي وغير المادي من أشكال التعبير الثقافي، بالإضافة للانتهاكات في مجال البيئة، فيما ركز بعناوينه على الانتهاكات الخاصة بمدينة القدس ومقدراتها الثقافية والتربوية والعلمية، وخاصة ما قامت به قوات الاحتلال من اعتداء على مقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية - بيت المقدس "ميثاق" التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.فيما يمكنكم تصفح المرصد من خلال موقع اللجنة الوطنية على الرابط التالي:https://www.pncecs.plo.ps/?p=11118