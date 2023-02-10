"الخارجية": 82 شهيداً من أبناء شعبنا حتى الآن حصيلة الزلزال المدمر





يأتي ذلك بعد أن أكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى وفاة فاتن غازي حسين صوالحة (48 عاماً) وابنتها ذات العمر (21 عاماً) في مدينة انطاكيا إثر الزلزال المدمر في تركيا.





وأكد السفير الديك ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشان سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.



رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.أحمد الديك أن عدد شهداء شعبنا جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 82 شهيداً.