شؤون فلسطينية

"الخارجية": 82 شهيداً من أبناء شعبنا حتى الآن حصيلة الزلزال المدمر

"الخارجية": 82 شهيداً من أبناء شعبنا حتى الآن حصيلة الزلزال المدمر
زلزال يضرب سوريا وتركيا
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.أحمد الديك أن عدد شهداء شعبنا جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع  ليصل إلى 82 شهيداً.

يأتي ذلك بعد أن أكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى وفاة فاتن غازي حسين صوالحة (48 عاماً) وابنتها  ذات العمر (21 عاماً) في مدينة انطاكيا إثر الزلزال المدمر في تركيا.  

وأكد السفير الديك ان عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشان سلامة جميع  الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق  المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

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