"المقاومة الشعبية" في فلسطين تبارك عملية القدس

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، إن عملية الدهس في القدس تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل وتأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال ودحره عن أرضنا المقدسة.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوط" نسخة عنه، أن "نجاح المقاومين في الوصول إلى قلب القدس المحتلة، تأكيد على فشل المنظومة الأمنية الصهيونية، وعجزها عن مواجهة تكتيكات المقاومة الفلسطينية".وباركت "المقاومة الشعبية"، "العمل البطولي الذي ينفذه أبطالنا الميامين للدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني وتلقين العدو دروساً في البطولة والفداء".ودعت إلى "تكثيف عمليات المقاومة في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، والاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه في كافة نقاط التماس مع العدو".