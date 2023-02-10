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الإمارات تدشن جسراً جوياً إنسانياً لنقل المساعدات الطارئة لضحايا الزلزال

الإمارات تدشن جسراً جوياً إنسانياً لنقل المساعدات الطارئة لضحايا الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
تدشن الإمارات جسراً جوياً، بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية IHC، لنقل الإمدادات العاجلة والمواد والمعدات الطبية لدعم جهود الإغاثة على الأرض وأنشطة البحث والإنقاذ في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا.

ومن المقرر أن تنطلق رحلتي طيران الإمارات "ئي كيه 121" و"ئي كيه 117" اليوم وعلى متنهما الشحنات الأولى من الإمدادات، التي تتكون من بطانيات حرارية وخيام عائلية من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين UNHCR، تليها حمولة الإغاثة من الأطقم الطبية ومواد الإيواء المقدمة من منظمة الصحة العالمية WHO وبرنامج الغذاء العالمي WFP، وذلك بتنسيق من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.

وتخطط "الإمارات للشحن الجوي"، ذراع طيران الإمارات للشحن، لتخصيص طاقة شحن تصل إلى 100 طن من مواد الإغاثة الإنسانية على مدار الأسبوعين المقبلين عبر عمليات رحلاتها اليومية إلى إسطنبول. وسوف تتسلم منظمات محلية الإمدادات الطارئة من طيران الإمارات لنقلها إلى المناطق المتضررة في جنوب تركيا وشمال سورية، ودعم فرق الطوارئ على الأرض وتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين من الزلازل.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نقف مع الشعبين التركي والسوري، ونعمل مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية للمساعدة في تقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين من الزلازل، وكذلك دعم جهود الإنقاذ المعقدة على الأرض. 

من جانبه، قال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية: "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية ملتزمة بتزويد المتضررين من الزلازل بالدعم الإنساني والموارد التي يحتاجون إليها. نحن نتخذ إجراءات عاجلة من خلال تسهيل عمليات النقل الجوي للإمدادات الطبية الحيوية ومواد الإيواء وغيرها من متطلبات الإغاثة المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي لتلبية الطلب الملح على المساعدات في المناطق المنكوبة".

وترتبط "الإمارات للشحن الجوي" بشراكة طويلة الأمد مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ما يتيح للناقلة قيادة العديد من مهام الإغاثة بسرعة، ونقل الإمدادات الإنسانية للمجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الطبية والأوبئة والأزمات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وكانت طيران الإمارات قد سهّلت جهود الإغاثة إلى لبنان عام 2020 في أعقاب الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت. وفي عام 2021، أنشأت طيران الإمارات جسراً جوياً إنسانياً بين دبي والهند لنقل المواد الطبية والإغاثية العاجلة لدعم جهود تلك الدولة في احتواء تفشي "كوفيد-19". وفي العام الماضي، وفّرت الناقلة سعة شحن للمنظمات العاملة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لنقل المعدات والإمدادات الحيوية مباشرة إلى خمس مدن باكستانية دمرتها الفيضانات.

ودأبت طيران الإمارات أيضاً على دعم الرحلات الإنسانية بالشراكة مع "مؤسسة إيرباص"، ونقلت طائرات الإمارات A380 منذ عام 2013، أكثر من 120 طناً من المواد الغذائية ومعدات الطوارئ الحيوية إلى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

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