بحر: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه ضد شعبنا ومقدساته وأسراه

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، د.أحمد بحر إن عملية الدهس في القدس تؤكد أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تمر دون رد عليها، والتي كان أخرها استشهاد الأسير أحمد أبو علي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسياسة القتل البطيء.وأكد أن "الشعب الفلسطيني يمارس حقه المشروع في المقاومة وفق ما نصت عليه الشرائع والقوانين الدولية في مواجهة إرهاب الاحتلال المنظم وممارسات حكومته الفاشية".وشدد على أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه ضد شعبنا ومقدساته وأسراه، مضيفا "واهم من يظن أن الشعب الفلسطيني سيستلم أمام إمعان الاحتلال في عدوانه وعنصريته".