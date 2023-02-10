الدفاع المدني تصدر تصريحاً بعد وفاة اثنين اختناقاً بحادثين منفصلين بمدينة غزة

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بغزة، اليوم الجمعة، تصريحاً، بعد وفاة شخصين اختناقاً في حادثين منفصلين بمدينة غزة.





وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الجهات المختصة، سجلت خلال الساعات الماضية، عدداً من حالات الاختناق في حوادث مختلفة بقطاع غزة، نتيجة عدم اتخاذ احتياطات الأمان عند استخدام وسائل التدفئة أو تمديدات الغاز داخل المنازل، أدت إحداها إلى وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقاً بفعل موقد فحم، ووفاة طفل وإصابة 5 من أفراد أسرته في حادث آخر نتيجة تسريب للغاز.





وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين لتوخي الحذر عند استعمال وسائل التدفئة المختلفة داخل البيوت، وضرورة اتخاذ احتياطات الأمان عند إشعال المدافئ بأنواعها، والتأكد من تأمين مصادر وتمديدات الغاز، لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين.





ودعت مديرية الدفاع المدني إلى اتباع إرشادات السلامة التي يتم نشرها باستمرار عبر موقعها ومنصاتها الإعلامية حرصاً على السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطن