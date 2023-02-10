"الديمقراطية" تدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال ومطاردة مستوطنيه

رام الله - دنيا الوطنهنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا الفلسطيني بعملية الدهس في قلب القدس المحتلة التي نفذها، الشهيد حسين قراقع، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المستوطنين.ونعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى جماهير شعبنا منفذ عملية القدس، مشددةً أن العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم وتأكيد على خيار شعبنا الثابت في مقاومة الاحتلال ومطاردة المستوطنين حتى رحيل آخر جندي ومستوطن إسرائيلي عن أرضنا الفلسطينية بعاصمتها القدس.وجددت الجبهة دعوتها لتحصين المقاومة الشعبية الباسلة والشاملة بتأطيرها وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وتطوير أساليبها وأدواتها النضالية على طريق التحول إلى انتفاضة شاملة تمهد لعصيان وطني، وضرورة الشروع الفوري بتطبيق قرار وقف التنسيق الأمني واستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي.