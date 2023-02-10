شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال ومطاردة مستوطنيه

"الديمقراطية" تدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال ومطاردة مستوطنيه
رام الله - دنيا الوطن
 هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جماهير شعبنا الفلسطيني بعملية الدهس في قلب القدس المحتلة التي نفذها، الشهيد حسين قراقع، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المستوطنين.

ونعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى جماهير شعبنا منفذ عملية القدس، مشددةً أن العملية هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم وتأكيد على خيار شعبنا الثابت في مقاومة الاحتلال ومطاردة المستوطنين حتى رحيل آخر جندي ومستوطن إسرائيلي عن أرضنا الفلسطينية بعاصمتها القدس.

وجددت الجبهة دعوتها لتحصين المقاومة الشعبية الباسلة والشاملة بتأطيرها وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة وتطوير أساليبها وأدواتها النضالية على طريق التحول إلى انتفاضة شاملة تمهد لعصيان وطني، وضرورة الشروع الفوري بتطبيق قرار وقف التنسيق الأمني واستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي.

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني تصدر تصريحاً بعد وفاة اثنين اختناقاً بحادثين منفصلين بمدينة غزة

الدفاع المدني تصدر تصريحاً بعد وفاة اثنين اختناقاً بحادثين منفصلين بمدينة غزة

&quot;الديمقراطية&quot; تدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال ومطاردة مستوطنيه

"الديمقراطية" تدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال ومطاردة مستوطنيه

رئيسة وحدة حقوق الإنسان تجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

رئيسة وحدة حقوق الإنسان تجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

وفاة طفل وإصابة 5 من أفراد عائلته اختناقاً بتسريب غاز وسط مدينة غزة

وفاة طفل وإصابة 5 من أفراد عائلته اختناقاً بتسريب غاز وسط مدينة غزة

مركز حقوقي يُعلق على استشهاد الأسير أبو علي في سجون الاحتلال

مركز حقوقي يُعلق على استشهاد الأسير أبو علي في سجون الاحتلال

المالكي: الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة ينتشل عدداً من الجثث تحت الأنقاض

المالكي: الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة ينتشل عدداً من الجثث تحت الأنقاض

العثور على جثة مواطن داخل شقته وسط مدينة غزة

العثور على جثة مواطن داخل شقته وسط مدينة غزة

عسيلي يطلع وفداً أوروبياً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق اقتصادنا الوطني

عسيلي يطلع وفداً أوروبياً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق اقتصادنا الوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه ضد شعبنا ومقدساته وأسراه

بحر: الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه ضد شعبنا ومقدساته وأسراه

&quot;الديمقراطية&quot; تدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال ومطاردة مستوطنيه

"الديمقراطية" تدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال ومطاردة مستوطنيه

رئيسة وحدة حقوق الإنسان تجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

رئيسة وحدة حقوق الإنسان تجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

مركز حقوقي يُعلق على استشهاد الأسير أبو علي في سجون الاحتلال

مركز حقوقي يُعلق على استشهاد الأسير أبو علي في سجون الاحتلال

عسيلي يطلع وفداً أوروبياً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق اقتصادنا الوطني

عسيلي يطلع وفداً أوروبياً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق اقتصادنا الوطني

شاهد: إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

شاهد: إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

اشتية يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو علي

اشتية يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو علي

انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل تنطلق السبت

انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل تنطلق السبت

منوعات

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

أحلام الشامسي لإحدى المتابعات: شيلي حجابك واسحبي عليه السيفون

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من&quot;Frozen &quot;

ديزني تعلن عن أجزاء جديدة من"Frozen "

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

محمود الليثي يكشف أسرارًا جريئة عن حياته لأول مرة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وملفتة

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

بأجواء رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي الـ 28

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية &quot;مصر هي أمي&quot; إلى الأذهان

السوبرانو فاطمة سعيد تعيد أغنية "مصر هي أمي" إلى الأذهان

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

ماذا طلبت الفنانة يسرا من الاتحاد الأوروبي بعد زلزال سوريا ؟

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

بالفيديو.. بلقيس تتبرع بمبلغ ضخم لسوريا

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

لن تصدق كم يتقاضى كريستيانو رونالدو في الثانية!

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

هل عادت الإعلامية إسعاد يونس للعمل مجدداً؟

عربي

الجامعة العربية تطلق حملة إعلامية بمناسبة مؤتمر القدس

الجامعة العربية تطلق حملة إعلامية بمناسبة مؤتمر القدس

الرئيس التونسي يؤكد مشاركة بلاده في مؤتمر القدس الدولي

الرئيس التونسي يؤكد مشاركة بلاده في مؤتمر القدس الدولي

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم &quot;تسييس&quot; ملف المساعدات للمتضررين

المبعوث الأممي لسوريا: يجب عدم "تسييس" ملف المساعدات للمتضررين

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا

لبنان: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات لسوريا