قيادي بـ (حماس): استشهاد الأسير أبو علي جريمة متجددة لسياسة القتل البطيء

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، الشيخ حسين أبو كويك، إن استشهاد الأسير أحمد أبو علي بعد 11 عاما في سجون الاحتلال، هو دليل متجدد على سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال ضد أسرانا وأسيراتنا.ودعا أبو كويك في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أبناء شعبنا وفصائل المقاومة إلى فعاليات شعبية وإعلامية على امتداد الوطن لفضح سياسات الاحتلال ونصرة أسرانا البواسل والدفاع عنهم.وطالب السلطة بالسعي لإجراء تحقيق دولي عاجل لكشف طبيعة الأوضاع الصحية والإنسانية المزرية التي يحياها الأسرى الفلسطينيون، وتحقيق طبي دولي لكشف ظروف وملابسات استشهاد الأسير أبو علي.وأوضح أنه باستشهاد الأسير أحمد أبو علي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 أسيرًا شهيدًا، قضوا في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الموت البطيء والتي تمارس ضد أسرى شعبنا.