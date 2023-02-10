رئيسة وحدة حقوق الإنسان تجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطناجتمعت رئيسة وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة السيد أجيث سنجهاي.جرى في الاجتماع مناقشة الأنشطة المشتركة بين الوزارة والمكتب وسبل تعزيزها بما يحمي ويعزز حالة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.يشار أنه تم عقد الاجتماع في مكتب المفوض السامي الذي تم افتتاحه مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان، في أعقاب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالسماح في تجديد تأشيرات دخول الطاقم الدولي العامل في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى فلسطين.