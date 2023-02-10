وفاة طفل وإصابة 5 من أفراد عائلته اختناقاً بتسريب غاز وسط مدينة غزة

وكان مواطن لقي حتفه، وأصيبت زوجته بجراح خطيرة اختناقاً، اليوم الجمعة، في منزلهما وسط مدينة غزة.





وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن مواطناً توفي، وأصيبت زوجته بحالة خطيرة اختناقاً، من "فحم التدفئة" داخل غرفة في منزلهم في حي الدرج وسط مدينة غزة.