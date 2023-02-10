وفاة طفل وإصابة 5 من أفراد عائلته اختناقاً بتسريب غاز وسط مدينة غزة
أفاد المتحدث باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، بوفاة الطفل محمد منير صبرة، (13 عاماً)، وإصابة خمسة من أفراد عائلته، إثر اختناقهم داخل منزلهم بحي النصر غرب مدينة غزة جراء تسريب للغاز داخل المنزل.
وأضاف أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تتابع الأجهزة المختصة إجراءاتها بشأن الحادث.
وكان مواطن لقي حتفه، وأصيبت زوجته بجراح خطيرة اختناقاً، اليوم الجمعة، في منزلهما وسط مدينة غزة.
وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن مواطناً توفي، وأصيبت زوجته بحالة خطيرة اختناقاً، من "فحم التدفئة" داخل غرفة في منزلهم في حي الدرج وسط مدينة غزة.
كما قال الدفاع المدني، بغزة، اليوم الجمعة، إنه تم العثور على جثة مواطن داخل شقته في حي الرمال.
وأوضح الدفاع المدني، بأن تم العثور على جثة المواطن "ك، م" (45 عامًا)، داخل شقته في حي الرمال بغزة، حيث يسكن وحيدًا ويعاني من مرض القلب.
وأضاف بأن طواقمه تمكنت من الدخول للشقة بعد اتصال استغاثة من ذويه، بعدم قدرتهم على الدخول للمكان.
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