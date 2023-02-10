مركز حقوقي يُعلق على استشهاد الأسير أبو علي في سجون الاحتلال

المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحمد أبو علي، من سكان مدينة يطا بمحافظة الخليل، في مستشفى "سوروكا"، بمدينة بئر السبع.





وعبر المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، عن قلقه البالغ من أن يكون ضحية جديدة لسياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.



ووفق متابعة المركز، ففي صباح اليوم الجمعة، الموافق 10 شباط/ فبراير 2023، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفاة المواطن أحمد أبو علي، 48 عاما، وكان معتقلاً في سجن النقب، ونتيجة لتدهور حالته الصحية تم نقله الى مستشفى "سوروكا"، حيث أجريت له يوم الثلاثاء الماضي عملية "قسطرة" في القلب.



ويقوم المركز بالتواصل مع معهد الطب الشرعي أبو كبير للوقوف على أسباب وفاة المعتقل أبو علي.



جدير بالذكر أن أبو علي المعتقل منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ويمضي حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً. وقد تدهور وضعه الصحي في الآونة الأخيرة، وأصبح يعاني من مشاكل القلب، بالإضافة الى مشاكل صحية أخرى منها السكري المزمن، والضغط، ومشاكل في المفاصل وصعوبة في الحركة والسمنة.



وتسلط وفاة المعتقل أبو علي الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يزيد عددهم عن (4700) معتقل فلسطيني، بينهم (150) طفلاً، و(29) امرأة، يحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية تفتقر لأدنى المعايير النموذجية لمعاملة السجناء والمعتقلين أثناء الاحتجاز. من بين مجمل المعتقلين، هناك (600) معتقل مريض، بعضهم يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، وفق بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.



ووفق معطيات هيئة الأسرى والمحررين، بوفاة أبو علي ترتفع قائمة وفيات المعتقلين داخل سجون الاحتلال منذ العام 1967، الى (235 ) معتقل، بينهم العشرات جراء سياسة الإهمال الطبي.



المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يحمل المسؤولية الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وفاة المعتقل أبو علي، و عن حياة مئات المعتقلين المرضى الذين قد يواجهون المصير نفسه في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف غير صحية وعدم تلقيهم الرعاية الملائمة لهم، فإنه في الوقت ذاته:



يطالب بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف وفاة المعتقل أبو علي.يحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيادة فعالية متابعتها لأوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم.يطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة والالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.يطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق المنبثقة عنه التحقيق الفوري في وفاة المرحوم أبو علي، كما يطالب أيضاً بزيارة والاطلاع على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين قد يواجهوا نفس مصير المرحوم أبو علي.

رام الله - دنيا الوطنطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في ظروف وملابسات وفاة