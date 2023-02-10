شاهد: مصرع ستة أشخاص في انهيار مبنى بمحافظة البحيرة المصرية











رام الله - دنيا الوطنأدّى انهيار مبنى في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في مصر مساء اليوم الجمعة، إلى مصرع ستة أشخاص، وإصابة 23 آخرين بجروح مختلفة.وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها على (فيسبوك)، إن المبنى المكون من 4 طوابق إنهار إثر انفجار أسطوانة غاز بداخله، مؤكدةً وفاة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 23 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى.وعملت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، على إزالة ركام المبنى المنهار، بالتعاون مع فرق الحماية المدنية، وتم إزالة منزلين وإخلاء تسعة مبان مجاورة.