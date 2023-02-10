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أول تعليق من الإمارات على عملية الدهس في القدس

أول تعليق من الإمارات على عملية الدهس في القدس
الإمارات تعلق على عملية الدهس في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دولة الإمارات بشدة ما وصفته "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في محطة حافلات في القدس المحتلة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها إلى الحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

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