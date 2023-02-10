المالكي: الفريق الفلسطيني للتدخل والاستجابة العاجلة ينتشل عدداً من الجثث تحت الأنقاض









رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي، أن فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة انتشل خمس جثث من تحت الأنقاض في تركيا وجثة واحدة في سوريا ومستمر في عملياته في منطقة جبله السورية وملاطيا التركية.ويشارك فريق دولة فلسطين في عمليات البحث والإنقاذ منذ صباح هذا اليوم في كل من محافظة مالطيا جنوب شرق تركيا وفي مدينة جبله شمال غرب سوريا ويقوم خبراء فلسطين من الدفاع المدني الفلسطيني ومسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعمليات البحث والإنقاذ وفي دعم الجهود المحلية والدولية للإغاثة في كلا البلدين بعد الزلزال الذي ضربها مؤخراً.وقد تضمنت المهمة الاغاثية الإنسانية أيضاً مشاركة كوادر الدفاع المدني في انتشال جثامين ضحايا الزلزال برفقة الطواقم التركية حيث تم انتشال خمسة جثث في تركيا وجثة واحدة حتى اللحظة من مدينة جبلة السورية وقد وضع فريق فلسطين نفسه تحت تصرف السلطات المحلية في كلا البلدين ويشارك الفرق العاملة في الميدان.وستستمر مهمة الفريق لمدة تسعة أيام بحيث تتركز جهود الإغاثة في مناطق مختلفة جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا.