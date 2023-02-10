العثور على جثة مواطن داخل شقته وسط مدينة غزة





وأضاف بأن طواقمه تمكنت من الدخول للشقة بعد اتصال استغاثة من ذويه، بعدم قدرتهم على الدخول للمكان.





وكان مواطن لقي حتفه، وأصيبت زوجته بجراح خطيرة اختناقاً، اليوم الجمعة، في منزلهما وسط مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن مواطناً توفي، وأصيبت زوجته بحالة خطيرة اختناقاً، من "فحم التدفئة" داخل غرفة في منزلهم في حي الدرج وسط مدينة غزة.





رام الله - دنيا الوطنقال الدفاع المدني، بغزة، اليوم الجمعة، إنه تم العثور على جثة مواطن داخل شقته في حي الرمال.وأوضح الدفاع المدني، بأن تم العثور على جثة المواطن "ك، م" (45 عامًا)، داخل شقته في حي الرمال بغزة، حيث يسكن وحيدًا ويعاني من مرض القلب.