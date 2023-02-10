إعلام إسرائيلي: مفتش الشرطة يرفض تنفيذ تعليمات بن غفير

وأضافت القناة، بأن مفتش الشرطة رفض تنفيذ تعليمات بن غفير بفرض إغلاق على بلدة العيسوية، شرقي القدس.

وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) نقلت عن ضباط كبار في الشرطة قولهم: إن شبتاي لن يتعاون مع فريق المستشارين الذي شكله بن غفير لمساعدته في التعامل مع الاحتجاجات ضد الحكومة، وقالوا "قائد الشرطة هو يعقوب شبتاي وليس ضباط آخرين، المفتش لن يتعاون معهم ولن يقابلهم".

وكان بن غفير أصدر تعليمات للشرطة بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في شرق القدس ابتداءً من يوم الأحد.





يأتي ذلك بعد وقت قليل من عملية دهس نفذها المقدسي حسين قراقع، من بلدة العيسوية، أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن وإصابة آخرين بينهم حالة خطيرة.





هذه العملية جاءت بعد أسبوعين من عملية إطلاق النار نفذها خيري علقم، أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين، في المدينة المقدسة.