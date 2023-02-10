شؤون فلسطينية

شاهد: إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

شاهد: إصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاته في كافة محافظات الوطن.

وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اطلقوا عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني باتجاه الشبان مما ادى لوقوع اصابتان بجروح مختلفة والعشرات بحالات الاختناق الشديد عولجوا جميعهم ميدانيا .

وأكد شتيوي ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر باتجاه الشبان ونصبوا كمائن في منازل مهجورة دون وقوع اصابات او اعتقالات .

وأشار شتيوي الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الذين تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة و زجاجات الطلاء ومنعوا تقدمهم باتجاه البلدة بعد إعادة قنابل الغاز باتجاههم.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدراته والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية والتصدي لاعتداءات المستوطنين التي ينفذونها في مختلف محافظات الوطن.





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