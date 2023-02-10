شؤون فلسطينية

اشتية يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو علي

اشتية يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو علي
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
حمّل رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن استشهاد الأسير أحمد أبو علي، داعيا الصليب الأحمر الدولي للتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى والأطفال والنساء.

ونعى اشتية في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الجمعة، إلى شعبنا في الوطن والشتات وإلى الحركة الأسيرة، الأسير الشهيد أبو علي، مشيرا إلى أنه قضى جراء سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبنائنا وبناتنا في معتقلات الاحتلال.

وتقدم اشتية بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة من ذوي الشهيد ومن الحركة الأسيرة بهذا الفقد الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واستشهد الأسير أحمد بدر عبد الله أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا جنوب الخليل، فجر الجمعة، في مستشفى (سوروكا) في بئر السبع، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

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