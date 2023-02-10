انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل تنطلق السبت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل يوم غد السبت.وقالت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، في بيان، اليوم الجمعة، إن صناديق الاقتراع تفتتح أمام 846 ناخب في تمام الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة الرابعة مساء.وبينت أنه يتنافس 18 مرشحا في هذه الانتخابات لاختيار 11 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 2006لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.