شؤون فلسطينية

غالانت يفرض عقوبات مالية على 87 فلسطينياً من مدينة القدس

غالانت يفرض عقوبات مالية على 87 فلسطينياً من مدينة القدس
نتنياهو وغالانت
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، أوامر بفرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيا من مدينة القدس، بحجة تلقيهم أموالاً من السلطة الفلسطينية.

ووقع غالانت على مذكرة حجز أموال الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، بقيمة ملايين الشواكل بحجة تلقيهم إياها من السلطة الفلسطينية، وذلك في إطار التضييق على المقدسيين، وفق مكتب وزير الجيش غالانت.

وفي السياق ذاته، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو بإغلاق منزل الشهيد حسين خالد قراقع في بلدية العيسوية، منفذ عملية الدهس، في القدس.

وأسفرت العملية عن مقتل إسرائيلييْن اثنين وإصابة آخرين بينهم حالة خطيرة.

هذه العملية جاءت بعد أسبوعين من عملية إطلاق النار نفذها خيري علقم، أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين، في المدينة المقدسة.

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